Alle 09:30 del 28 maggio 2026, il servizio di infomobilità segnala traffico intenso nella regione Lazio. La gestione del traffico è curata da un sistema di monitoraggio che coinvolge vari enti, tra cui la polizia locale, e viene fornita attraverso la piattaforma luce verde e Roma servizi per la mobilità. Al momento, non sono stati comunicati dettagli specifici su incidenti o chiusure, ma si consiglia di prestare attenzione alle indicazioni delle autorità e di pianificare eventuali percorsi alternativi.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità la polizia locale Segna un incidente in via Ettore De Ruggiero all'altezza di via Rodolfo Lanciani Sono in corso i rilievi e reattiva una deviazione momentanea del traffico con forti ripercussioni in tutta l'area limitrofa al centro congressuale di via Nicola Lombardi in programma un concorso pubblico considerato il numero dei partecipanti non si escludono per tutta la giornata rallentamenti e code sull'Aurelia chiusa a via del Pigneto per una voragine che sia all'altezza di via Ludovica da Terni il traffico è deviato su via Livio mentre i veicoli pesanti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 28-05-2026 ore 09:30

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