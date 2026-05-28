Traffici marittimi aprile positivo | merci al +34% negli scali di Ancona e Falconara Marittima

Notizia in breve

A aprile, i traffici marittimi negli scali di Ancona e Falconara Marittima sono aumentati del 34% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Questa variazione è stata comunicata dal commissario straordinario dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale durante una riunione del Comitato di gestione. L’incremento riguarda il volume di merci movimentate nei porti, senza ulteriori dettagli sui tipi di merci o cause specifiche del cambiamento.