FalComics 2026 | 190.000 Presenze a Falconara Marittima

La quinta edizione del Falcomics si è svolta a Falconara Marittima dal 15 al 17 maggio 2026, con un totale di circa 190.000 visitatori stimati secondo le prime rilevazioni. L’evento ha visto la partecipazione di espositori e appassionati, con numerosi stand dedicati a fumetti, giochi e cultura pop. La manifestazione si è svolta in diverse location della città, attirando pubblico da varie regioni e coinvolgendo anche attività commerciali locali. La presenza di pubblico ha superato le previsioni iniziali degli organizzatori.

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