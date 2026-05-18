FalComics 2026 | 190.000 Presenze a Falconara Marittima
La quinta edizione del Falcomics si è svolta a Falconara Marittima dal 15 al 17 maggio 2026, con un totale di circa 190.000 visitatori stimati secondo le prime rilevazioni. L’evento ha visto la partecipazione di espositori e appassionati, con numerosi stand dedicati a fumetti, giochi e cultura pop. La manifestazione si è svolta in diverse location della città, attirando pubblico da varie regioni e coinvolgendo anche attività commerciali locali. La presenza di pubblico ha superato le previsioni iniziali degli organizzatori.
(Adnkronos) – La quinta edizione del Falcomics, svoltasi a Falconara Marittima dal 15 al 17 maggio 2026, ha registrato, in base alle prime rilevazioni, un afflusso complessivo di 190.000 visitatori, consolidando la sua posizione all'interno del circuito C.F.C. Comics Festival Community. L'impianto organizzativo, coordinato da LEG Live Emotion Group in sinergia con l'amministrazione comunale, ha. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. Apple lancia i nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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