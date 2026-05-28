Tradizione unita alla tecnologia

Da lanazione.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un incubatore verticale dedicato all’agrifood tech è stato avviato nel territorio senese. L’obiettivo è sviluppare nuove imprese sfruttando le competenze locali. L’iniziativa combina metodi tradizionali e tecnologie moderne per supportare startup nel settore agroalimentare. La struttura mira a facilitare la crescita di aziende innovative, offrendo spazi e servizi dedicati. La creazione di questa realtà si inserisce nel tentativo di valorizzare le risorse del territorio attraverso l’innovazione.

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Un incubatore verticale sull’ agrifood tech che punta a trasformare le competenze del territorio senese in nuove imprese innovative. È la direzione su cui si sta muovendo il progetto X Combinator. "Avevamo in piedi dei progetti (Sai-Hub, Siena Food Lab, Tls) – spiega Marco Forte, direttore generale della Fondazione Mps – che avevano già in qualche modo posto le basi per un rapporto tra ricerca e imprese sul tema dell’ innovazione tecnologica. Il passo che abbiamo ideato è provare a dare maggiore impulso proprio al tema dello sviluppo economico e alla possibile nascita di imprese sul nostro territorio in tema di agritech". L’obiettivo non è... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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