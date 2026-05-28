Un incubatore verticale dedicato all’agrifood tech è stato avviato nel territorio senese. L’obiettivo è sviluppare nuove imprese sfruttando le competenze locali. L’iniziativa combina metodi tradizionali e tecnologie moderne per supportare startup nel settore agroalimentare. La struttura mira a facilitare la crescita di aziende innovative, offrendo spazi e servizi dedicati. La creazione di questa realtà si inserisce nel tentativo di valorizzare le risorse del territorio attraverso l’innovazione.

Un incubatore verticale sull’ agrifood tech che punta a trasformare le competenze del territorio senese in nuove imprese innovative. È la direzione su cui si sta muovendo il progetto X Combinator. "Avevamo in piedi dei progetti (Sai-Hub, Siena Food Lab, Tls) – spiega Marco Forte, direttore generale della Fondazione Mps – che avevano già in qualche modo posto le basi per un rapporto tra ricerca e imprese sul tema dell’ innovazione tecnologica. Il passo che abbiamo ideato è provare a dare maggiore impulso proprio al tema dello sviluppo economico e alla possibile nascita di imprese sul nostro territorio in tema di agritech". L’obiettivo non è... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Tradizione unita alla tecnologia"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Nuova realizzazione classe A BADIA A SETTIMO

Notizie e thread social correlati

Pasta e AI: Mastromauro punta su tecnologia e tradizione italianaUn settore tradizionale come quello della pasta si sta confrontando con le innovazioni tecnologiche, in particolare l’intelligenza artificiale, che...

San Pietro Vernotico: presentato il nuovo comitato Festa patronale nel segno dell’unità e della tradizioneA San Pietro Vernotico è stato presentato ufficialmente il nuovo Comitato della festa patronale, nato con la firma dell’atto costitutivo avvenuta il...

Argomenti più discussi: Tradizione unita alla tecnologia; Da Luxottica arriva Yumi, robot antropomorfo per lavori di precisione nelle montature degli occhiali. L’industria è sempre più automatizzata: come preservare l’artigianalità?; 2 Giugno. 80^ anniversario della Repubblica Italiana, in Regione arriva la Ducati Panigale V4 Tricolore; L'industria della difesa vietnamita: autosufficiente, indipendente, a duplice uso e moderna - Parte 3: Accelerare l'applicazione della scienza e della tecnologia.