San Pietro Vernotico | presentato il nuovo comitato Festa patronale nel segno dell’unità e della tradizione

A San Pietro Vernotico è stato presentato ufficialmente il nuovo Comitato della festa patronale, nato con la firma dell’atto costitutivo avvenuta il 22 gennaio 2026. La creazione del comitato mira a mantenere viva la tradizione e promuovere l’unità tra i partecipanti. La presentazione si è svolta in presenza di membri e rappresentanti locali, sottolineando l’importanza dell’evento per la comunità.

Ha l’obiettivo ambizioso di non limitarsi alla semplice celebrazione religiosa, ma di diventare un motore di promozione territoriale, coesione sociale e valorizzazione culturale per tutta la comunità SAN PIETRO VERNOTICO – Con la firma ufficiale dell’atto costitutivo avvenuta il 22 gennaio 2026, è nato ufficialmente il nuovo “Comitato festa patronale sampietrana”. L’organismo, che resterà in carica per il triennio 2026-2028, ha l’obiettivo ambizioso di diventare un motore di promozione territoriale, coesione sociale e valorizzazione culturale per tutta la comunità. Giovedì scorso, nell'aula consiliare del Comune di San Pietro Vernotico, è stato presentato alla comunità. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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