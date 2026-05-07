Un settore tradizionale come quello della pasta si sta confrontando con le innovazioni tecnologiche, in particolare l’intelligenza artificiale, che punta a preservare l’autenticità del Made in Italy. Si discute di come le nuove tecnologie possano intervenire nei processi produttivi, introducendo automazioni intelligenti e modificando le modalità di lavorazione. L’obiettivo è integrare la tradizione con strumenti avanzati, senza alterare le caratteristiche tipiche del prodotto.

? Cosa scoprirai Come può l'intelligenza artificiale proteggere l'autenticità del Made in Italy?. Quali processi produttivi della pasta cambieranno grazie all'automazione intelligente?. Perché la tracciabilità digitale diventa fondamentale contro le contraffazioni alimentari?. Come possono gli algoritmi preservare il know-how delle famiglie pastai?.? In Breve Mary De Gennaro e Giuseppe Perrone gestiscono il vodcast Bar Futuro su Spotify.. L'evento del 6 maggio fa parte dell'ecosistema HEY ITALIA curato da EY.. L'AI potenzia la tracciabilità alimentare e la sostenibilità ambientale della filiera pasta.. L'integrazione digitale protegge il Made in Italy dalle contraffazioni sui mercati globali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pasta e AI: Mastromauro punta su tecnologia e tradizione italiana

Notizie correlate

Leggi anche: Pasta Zara punta su crescita col marchio Pastificio Bragagnolo

Elkann: "Exor punta su tecnologia e sanità"«I periodi difficili hanno la capacità di mettere in luce ciò che conta davvero: costringono a scelte dolorose, mettono a nudo i punti deboli e...

Contenuti utili per approfondire

Attilio Mastromauro: una vita dedicata I cent’anni al dente di Mr. Granoro (di A. Gelormini)Tempra mediterranea, gusto della sorpresa, attitudine al problem solving e rigore professionale, questa la trafila quotidiana che per cent’anni ha fatto di Attilio Mastromauro il Mr. Granoro, ... affaritaliani.it

Morto Attilio Mastromauro, il papàÈ morto questa notte all'età di 102 anni Attilio Mastromauro, fondatore del pastificio 'Granoro' che ha sede a Corato e nel quale sono impiegate 150 persone. Attilio Mastromauro fino a qualche giorno ... leggo.it