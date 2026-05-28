Un uomo ha ricevuto una telefonata che gli ha annunciato la morte della figlia, avvenuta nel 1974 in seguito a un evento non specificato. La notizia è arrivata quando la ragazza aveva appena compiuto dodici anni. La vicenda si inserisce nel contesto di tensioni e conflitti che coinvolgono la regione tra Timor Est e Ovest, con particolare attenzione alla periferia indonesiana.

Lisbona, 1974 Júlio Craveiro dos Santos aveva appena festeggiato il dodicesimo compleanno della sua unica figlia, Laura, quando il telefono squillò e la notizia lo raggiunse. Stava per essere spedito a Timor per assistere Mário Lemos Pires nel processo di decolonizzazione del paese. «Te l’ho detto, Dio non dorme mai», gli disse Lena, sua moglie. Sei mesi prima, quando un gruppo di soldati in Portogallo aveva organizzato un colpo di stato contro il regime al potere, Júlio aveva deciso di stare dalla parte di Marcelo Caetano. Ma dopo che l’ex primo ministro fu preso sotto custodia militare e mandato sull’isola di Madeira, Júlio iniziò a temere per il proprio destino. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Tra Timor Est e Ovest, le voci della periferia indonesiana tornano al centro

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I Went Down the Mountain for Love… and Found a War to End

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