Cosa vedere alla Biennale d' arte di Venezia nei Padiglioni di Timor-Est e della Lettonia Il video di Amicait

(askanews) – Alla Biennale Arte 20026 il Padiglione della Repubblica Democratica di Timor-Leste alla sua seconda partecipazione presenta Across Words a cura di Loredana Pazzini Paracciani. Al centro del padiglione troviamo Tais Don, un’opera della novantenne tessitrice e attivista Veronica Pereira Maia, creata per commemorare le 271 vittime del massacro di Santa Cruz, avvenuto a Dili il 12 novembre 1991 durante l’occupazione indonesiana. Mentre il tais è un tessuto tradizionale realizzato a mano, prevalentemente da donne, caratterizzato da motivi e forme, Pereira Maia ha iscritto su ciascuno dei cinque pannelli i nomi delle vittime. Analfabeta essa stessa, Pereira Maia ha utilizzato un’approssimazione dell’alfabeto, traducendo il sapere orale, il linguaggio scritto e la resilienza culturale in forma materiale.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Cosa vedere alla Biennale d'arte di Venezia, nei Padiglioni di Timor-Est e della Lettonia. Il video di Amica.it

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