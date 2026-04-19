Augusto Sciacca a Romano | l’arte delle Faglie tra geologia e anima

Sabato 18 aprile 2026, nella Basilica di San Defendente a Romano di Lombardia, si è svolta l’inaugurazione della seconda fase della mostra dedicata alle opere di Augusto Sciacca, intitolata “Faglie”. L’evento ha presentato lavori che uniscono elementi di geologia e aspetti più introspettivi, evidenziando il ciclo artistico dell’autore. La mostra si inserisce in un progetto più ampio che coinvolge diverse tappe e location.

La Basilica di San Defendente a Romano di Lombardia ha ospitato, nella giornata di sabato 18 aprile 2026, l’inaugurazione della seconda tappa della mostra dedicata al ciclo artistico FAGLIE di Augusto Sciacca. L’evento, promosso dalla Fondazione Credito Bergamasco, ha trasformato lo spazio sacro della Chiesa della Grotta in un luogo di riflessione tra estetica e territorio, proponendo un percorso che connette la ricerca pittorica dell’artista alle dinamiche di un suolo fragile. L’apertura della manifestazione è stata scandita dalle note del Duo Podera Mezzanotti, con Michela Podera allo strumento del flauto e Raffaele Mezzanotti alla chitarra.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Augusto Sciacca a Romano: l’arte delle “Faglie” tra geologia e anima Notizie correlate “Faglie”, il sottosuolo dell’arte di Augusto Sciacca in mostra a Palazzo CrebergSi inaugurerà il 28 febbraio 2026, al Palazzo Creberg, la prima tappa della mostra dal titolo “Faglie” dedicata da Fondazione Creberg all’artista... Romano di Lombardia, seconda tappa della mostra “Faglie” di Augusto SciaccaDopo il successo nella storica sede di Palazzo Creberg a Bergamo, la Fondazione Credito Bergamasco presenta a Romano di Lombardia la seconda tappa... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Romano accoglie Faglie: l’arte di Augusto Sciacca torna protagonista; Romano di Lombardia, seconda tappa della mostra Faglie di Augusto Sciacca. Augusto Sciacca espone a MilanoÈ stata inaugurata a Milano la personale del pittore concittadino Augusto Sciacca con il titolo «Desiderio - Mancanza di stelle» e con l’esposizione di oltre trenta opere, alcune anche di grande ... ecodibergamo.it Augusto Sciacca presenta Pietre minute alla London One RadioIl volume, che raccoglie una selezione di 86 poesie composte dal 2004 al 2020, è introdotto da un’acuta prefazione di Giuseppe Fornari. L’autore è conosciuto soprattutto per l’ampia attività artistica ... bergamonews.it A ROMANO DI LOMBARDIA LA SECONDA TAPPA DELLA MOSTRA "FAGLIE" CON OPERE DI AUGUSTO SCIACCA Fondazione Credito Bergamasco presenta a Romano di Lombardia la seconda tappa della mostra “FAGLIE – Augusto Sciacca”. L’inauguraz facebook