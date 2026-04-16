San Domenico svelata tra Inquisizione arte e i tesori della Sacrestia

La chiesa di San Domenico, storicamente legata all'Inquisizione, è stata oggetto di un tour che ne illustra la storia e i tesori. La struttura, originariamente del XIII secolo, ha subito numerose trasformazioni nel corso dei secoli, culminando con la ricostruzione del 1708. La chiesa ha anche svolto il ruolo di cappella palatina dei duchi estensi e conserva all’interno numerose opere d’arte e arredi della Sacrestia.

Un tour affascinante nella chiesa domenicana divenuta cappella palatina dei duchi estensi: dalle origini duecentesche, alle trasformazioni successive fino alla radicale ricostruzione del 1708 nelle forme attuali.Potrai scoprire le vicende della chiesa e del monastero dei domenicani legati per.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate “Disarmo del cuore”, itinerario tra arte e cultura dalla chiesa di San DomenicoProsegue l’iniziativa "Opere di pace – Itinerari tra arte e cultura", promossa dall’Ufficio diocesano Beni culturali ecclesiastici insieme ad altri... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: A Firenze, la prima mostra-dossier del Museo di San Marco sui codici miniati e i bestiari della sua storica Biblioteca; La Biblioteca svelata: il bestiario fantastico al Museo di San Marco a Firenze; La Biblioteca svelata: bestiario fantastico a San Marco; Giancarlo Siani, lunedì l'intitolazione di un'aula. Crocifissione Mond o Gavari di Raffaello. Capolavoro del Sanzio, quest’opera fu realizzata tra il 1502 e il 1502, per la chiesa di San Domenico a Città di Castello. - facebook.com facebook