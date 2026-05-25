Intelligenza artificiale Malta regala ChatGPT Plus a cittadini e studenti dopo un breve corso di formazione governativo

Malta ha firmato un accordo con OpenAI per offrire gratuitamente ChatGPT Plus a cittadini e studenti. L'iniziativa prevede un breve corso di formazione governativo prima di ricevere l'accesso al servizio. È la prima nazione al mondo a stabilire un accordo di questo tipo con la società che sviluppa l’intelligenza artificiale. Questa misura coinvolge sia i residenti che gli studenti, senza specificare i numeri o le modalità di distribuzione.

Malta è diventata la prima nazione al mondo a stipulare un accordo nazionale con OpenAI. L’intesa prevede di offrire a tutti i cittadini e ai residenti dai 14 anni in su un anno di abbonamento gratuito a ChatGPT Plus. Per sbloccare questa opportunità, gli interessati devono semplicemente completare un corso sull’intelligenza artificiale supportato dal governo. A riportarlo è Italpress. Il percorso didattico si intitola AI for Everyone, dura due ore ed è stato creato dalla Malta Digital Innovation Authority in collaborazione con l’Università di Malta. Le lezioni sono accessibili in lingua maltese e inglese attraverso il portale istituzionale ai4all. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Malta: ChatGPT Plus gratis per tutti dopo un corso di formazione AIIn Malta, è possibile ottenere gratuitamente l’abbonamento a ChatGPT Plus attraverso un sistema di formazione nazionale.

Malta regala l’intelligenza artificiale a tutti: è il primo Paese al mondoMalta è il primo Paese al mondo a lanciare un programma nazionale di alfabetizzazione all’intelligenza artificiale rivolto a tutta la popolazione...

Temi più discussi: Il governo maltese regalerà ChatGPT Plus ai suoi abitanti; Malta regala a tutti i cittadini un abbonamento a Chat GPT per alfabetizzare il Paese all’AI; Malta regala ChatGPT Plus ai suoi cittadini per un anno; Malta regala un anno di ChatGPT ai cittadini: il piano per insegnare l’intelligenza artificiale a un intero Paese.

Malta regala un anno di ChatGPT Plus: non è una promozione, è un test nazionale su come portare l’IA nella vita quotidiana Dietro l’annuncio di OpenAI e del governo maltese c’è molto più di un abbonamento gratuito: c’è un modello politico, educativo e digit x.com

Malta regala l’intelligenza artificiale a tutti: è il primo Paese al mondoParte il programma nazionale AI for Everyone: corsi online in maltese e inglese per residenti e cittadini, con un anno gratis di ChatGPT Plus o Copilot per chi completa il modulo base ... msn.com

Malta sta dando ai cittadini chatgpt gratuitamente reddit

Malta regala un anno di ChatGPT ai cittadini: il piano per insegnare l’intelligenza artificiale a un intero PaeseMalta punta a diventare il primo Paese a trasformare l'alfabetizzazione all'IA in una competenza nazionale. L'obiettivo non è solo dare accesso alla tecnologia, ma evitare che cittadini, studenti e la ... diregiovani.it