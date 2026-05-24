Oltre i confini | la nuova generazione di cittadini del mondo parte da Rimini

Un gruppo di giovani ha partecipato a un progetto a Rimini che mira a promuovere la cittadinanza globale. Il programma si concentra su esperienze di viaggio che vanno oltre la semplice visita turistica, puntando alla creazione di nuove identità attraverso l’interazione diretta e il confronto culturale. L’iniziativa si svolge in un contesto di connessioni digitali, ma privilegia l’esperienza reale e l’apprendimento pratico. Sono coinvolti partecipanti provenienti da diverse parti del mondo.

n un’epoca segnata da connessioni digitali istantanee ma spesso superficiali, esiste un modo di viaggiare che non cerca il panorama perfetto per un social network, ma la costruzione di una nuova identità. È questa la filosofia che, da settant’anni, anima Intercultura, l’associazione che trasforma. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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Europe Honors Its Icons — Then Merkel Delivers a Brutal Reality Check

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