C ome spesso accade, il make up non è un semplice complemento, ma una parte integrante di una narrazione di bellezza. È accaduto al Festival di Cannes, all’evento Miracles, l’esclusiva soirée firmata Chopard e ideata da Caroline Scheufele, Co-President e Artistic Director della Maison, che ha portato in scena la meravilgia della nuova Red Carpet Collection 2026, ovvero le ultime creazioni di haute joaillerie. Ad indossarle, in passerella, super top come Adriana Lima, Eva Herzigova, Liu Wen. Un tesoro composto da 79 pezzi, omaggio al Festival: spille ispirate al mondo del clown, diamanti, rubini e smeraldi, sotto il segno di una meraviglia sofisticata e teatrale. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Tra glow eterei e sguardi scintillanti, ecco come il brand di makeup italiano NOUBA ha creto il beauty look per per "Miracles", la soirée di Chopard a Cannes

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