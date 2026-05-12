Un nuovo progetto unisce il mondo dei social e quello della bellezza: il brand di makeup, fondato da un noto makeup artist, ha annunciato una collaborazione con una catena di negozi di cosmetici. La partnership si chiama Mario’s Beauty Booth e si svolge principalmente su TikTok, dove il marchio sta cercando di portare contenuti più eleganti e sofisticati rispetto a quelli tipicamente associati alla piattaforma.

Il brand fondato da Mario Dedivanovic — aka il makeup artist che ha praticamente ridefinito il glam moderno insieme a Kim Kardashian negli anni 2010 — ha appena annunciato una nuova serie social in collaborazione con Sephora chiamata Mario’s Beauty Booth. E sì, sulla carta è “solo” una content series TikTok. Ma in realtà racconta molto di più su dove sta andando il beauty adesso. I beauty founder non vogliono più essere influencer full-time (e Makeup by Mario lo sa bene). Per anni il beauty marketing ha funzionato così: founder ovunque, tutorial continui, presenza costante online, oversharing strategico. Ma ultimamente sta succedendo qualcosa di interessante.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Makeup by Mario sta facendo quello che i beauty brand non riescono più a fare: trasformare TikTok in qualcosa di chic

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Makeup by Mario Ethereal Eyes Palette Tutorial (Re-Released 2026) #MakeupByMario #EtherealEyes

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