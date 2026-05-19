Festival di Cannes 2026 Bella Hadid risplende accanto a mamma Yolanda in rosso e gli altri look al Miracles Gala Event di Chopard
Al Festival di Cannes 2026, tra le luci e le celebrità presenti, si è svolto il Miracles Gala Event di Chopard presso La Palestre. L’evento ha avuto come tema il circo, e molte delle star invitate hanno scelto outfit vistosi e sorprendenti. Tra le partecipanti, una modella nota ha sfoggiato un abito rosso accanto a sua madre, creando un momento di grande visibilità. La serata ha visto la partecipazione di diversi volti noti, tutti pronti a mostrare look originali e d’effetto.
Il tema del party Miracles Gala Event di Chopard, tenutosi presso La Palestre a Cannes, è il circo. Le celeb presenti non hanno così lesinato in quanto a look a effetto stupore. Da Bella e Yolanda Hadid, una in oro, l'altra in rosso, fino a Demi Moore, in total black ma sempre impeccabile acrobata di stile sui red carpet della Croisette +++dropcap Al Festival di Cannes 2026 le occasioni per incantare (e lasciarsi incantare) decisamente non mancano. Così Chopard ha voluto celebrare l’immaginazione e l’eccezionale maestria artigianale attraverso il Miracles Gala Event che, presso La Palestre a Cannes, ha dato vita a una serata davvero magica ispirate al mondo del circo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Cannes Film Festival 2026: Bella Hadid Walks The Red Carpet In Strapless Satin Column Dress
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Bella Hadid ha trasformato un evento di gala al Festival di Cannes in una riunione di famiglia: dopo anni, sfila sul red carpet con la mamma Yolanda.
Bella Hadid e mamma Yolanda, le tenerezze che commuovono CannesIn Costa Azzurra i colpi di scena non si misurano solo in base alle pellicole in concorso, ma attraverso la potenza di quegli affetti che scelgono di...
In concorso al Festival di Cannes 2026, Rodrigo Sorogoyen firma un dramma familiare ambientato su un set. In The Beloved Javier Bardem e Victoria Luengo sono padre e figlia, regista e attrice, due persone che hanno ancora troppo da dirsi. facebook
ringrazio i tanti spettatori che nel week end hanno scelto il #cinema di #effettonotte su #tv2000 da #cannes79. se volete rivedere la puntata la trovate qui su #play2000 Il Festival di Cannes e i suoi protagonisti - 15.05.2026 x.com
Georgina Rodriguez in Georges Hobeika F/W 2011 Couture alla proiezione di Fjord durante il 79° Festival Internazionale del Film di Cannes al Palais des Festivals di Cannes - 18 maggio 2026 reddit
Il verticalismo di Demi Moore a Cannes 2026: capelli lunghissimi e piume a cascata rendono protagonista il maxi choker di smeraldiAlla premiere di Fjord, la giurata del Festival sceglie un parure di smeraldi colombiani della nuova Red Carpet Collection di Chopard ma l'outfit costruito da Demna, per Gucci è una prova di equilibri ... vogue.it
Festival di Cannes 2026: la tendenza Bianco & Nero protagonista dei look da giorno delle starIl nero? Sempre chic. Ma a volte troppo serio, notturno, da tappeto rosso. Il bianco? Sempre chic. Ma a volte troppo informale. Ci sarebbe il grigio, via di mezzo perfetta fra i due (non) colori per e ... vogue.it