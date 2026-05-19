Festival di Cannes 2026 Bella Hadid risplende accanto a mamma Yolanda in rosso e gli altri look al Miracles Gala Event di Chopard

Al Festival di Cannes 2026, tra le luci e le celebrità presenti, si è svolto il Miracles Gala Event di Chopard presso La Palestre. L’evento ha avuto come tema il circo, e molte delle star invitate hanno scelto outfit vistosi e sorprendenti. Tra le partecipanti, una modella nota ha sfoggiato un abito rosso accanto a sua madre, creando un momento di grande visibilità. La serata ha visto la partecipazione di diversi volti noti, tutti pronti a mostrare look originali e d’effetto.

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