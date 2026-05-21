Intesa speciale tra Ema Stokholma e Samurai Jay | l' indiscrezione sull' inaspettato flirt

Si diffonde la notizia di un'inedita collaborazione tra Ema Stokholma e Samurai Jay. La prima è impegnata come speaker radiofonica durante il Festival di Sanremo, intervistando i partecipanti. La seconda, invece, ha partecipato per la prima volta come artista sul palco dell'Ariston. La voce di questa intesa speciale ha attirato l’attenzione di chi segue gli eventi musicali e televisivi legati alla manifestazione. Nessuna conferma ufficiale è ancora stata rilasciata dai diretti interessati.

Lei impegnata a commentare il Festival di Sanremo come speaker radiofonica e a intervistare i protagonisti, lui per la prima volta sul palco dell'Ariston. Sarebbe nata proprio dietro le quinte della kermesse musicale l'intesa speciale tra la conduttrice italo francese Ema Stokholma e Samurai Jay. 🔗 Leggi su Today.it

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