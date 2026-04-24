Cercasi gestore per Campo Cologna | pubblicato il bando la gara scade a fine maggio

Il Comune di Trieste ha pubblicato un bando di gara per la gestione del Campo Cologna. La comunicazione è stata diffusa oggi, 24 aprile, agli organi di informazione. La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata a fine maggio. La procedura riguarda l’affidamento della gestione del campo sportivo, che sarà oggetto di una selezione pubblica.

Campo Cologna va in gara. Ad annunciare la pubblicazione del bando è il Comune di Trieste attraverso una nota diffusa agli organi di informazione nella tarda mattinata di oggi 24 aprile. La gestione del complesso sportivo “Draghicchio” riguarda un periodo che va dall'1 luglio di quest'anno fino.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate Comune di Foggia, pubblicato il bando per la gestione del Cav 'Carmela Morlino': gara aperta fino a maggioL'Ambito Territoriale SocialeComune di Foggia, tramite la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Foggia, ha pubblicato un bando di gara per... Impianto di compostaggio: nuovo bando, cercasi gestoreL’Amministrazione di Stefano Zanelli ci riprova, a un anno dal buco nell’acqua della prima procedura di project financing e soprattutto dalla crisi...