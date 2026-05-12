Dopo diversi rinvii, si prepara l’avvio di una gara europea per affidare il servizio di raccolta rifiuti nel Riminese. La procedura mira a individuare un nuovo gestore, sostituendo l’attuale. La decisione riguarda uno dei servizi più rilevanti e costosi della zona ed entrerà in fase di pubblicazione a breve. La scelta del nuovo partner avverrà attraverso un bando ufficiale, che coinvolgerà le aziende interessate.

È uno dei servizi più importanti (e costosi). E presto verrà indetto un bando europeo, per individuare il nuovo gestore dellla raccolta rifiuti nel Riminese. Un servizio che è affidato in regime di proroga a Hera dal 2011. Così ha stabilito Atersir, l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e i rifiuti. Un bando molto atteso e più volte invocato in questi anni da vari sindaci ed esponenti politici, specialmente quelli di centrodestra. Con l’approvazione (avvenuta il 27 aprile scorso) del nuovo piano piano d’ambito per la gestione dei rifiuti della provincia di Rimini, Atersir ha definito gli obiettivi che andranno raggiunti nei prossimi 15 anni.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rivoluzione per la raccolta rifiuti. Dopo anni di proroghe si cambia: "Presto la gara per il nuovo gestore"

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