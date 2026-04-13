Manchester United vs Leeds | notizie confermate sulla squadra formazioni complete della Premier League canale TV streaming online in diretta
Stasera si gioca una partita di Premier League tra il Manchester United e il Leeds, con le formazioni ufficiali confermate e la partita che si disputerà all’Old Trafford. La squadra di casa, guidata dall’allenatore in carica, cerca una vittoria in questa fase del campionato. La gara sarà trasmessa in diretta sui canali televisivi dedicati e disponibile anche in streaming online. Le formazioni complete sono state rese note e sono pronte a scendere in campo.
2026-04-13 20:04:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: La straordinaria rinascita del Manchester United sotto Michael Carrick può fare un altro passo avanti stasera quando ospiterà il Leeds all’Old Trafford. Da quando Carrick ha sostituito Ruben Amorim a gennaio, lo United ha vinto sette partite e perso una delle 10 partite di Premier League. Una sesta vittoria casalinga consecutiva con Carrick porterebbe lo United, terzo in classifica, a tre punti di vantaggio dall’Aston Villa, quarto in classifica, a sei partite dalla fine. Il Leeds è a tre punti di vantaggio dagli Spurs, uno davanti agli Hammers e alla pari con il Forest, avendo vinto due volte in campionato dal 20 dicembre.🔗 Leggi su Justcalcio.com
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