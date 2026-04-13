Manchester United vs Leeds | notizie confermate sulla squadra formazioni complete della Premier League canale TV streaming online in diretta

Stasera si gioca una partita di Premier League tra il Manchester United e il Leeds, con le formazioni ufficiali confermate e la partita che si disputerà all’Old Trafford. La squadra di casa, guidata dall’allenatore in carica, cerca una vittoria in questa fase del campionato. La gara sarà trasmessa in diretta sui canali televisivi dedicati e disponibile anche in streaming online. Le formazioni complete sono state rese note e sono pronte a scendere in campo.