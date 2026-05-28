Francesco Totti ha partecipato a una telecronaca alle Maldive, rivivendo i momenti dei Mondiali 2006. Durante l’evento, il ex calciatore ha mostrato le sue capacità con il pallone tra le mani, giocando sulla spiaggia. Accanto a lui, un collega commentava la partita, mentre Totti si divertiva con i tiri e le prese di palla. La scena si è svolta in un’atmosfera informale, tra il pubblico e i partecipanti presenti sulla spiaggia.

(Adnkronos) – Francesco Totti, con il pallone tra i piedi, dà spettacolo anche alle Maldive. Il leggendario capitano della Roma ha deliziato gli appassionati anche in spiaggia, con il suo destro sempre infallibile. Stavolta, Totti è stato protagonista e vincitore di una sfida all'ultima 'punizione', piazzando la palla sempre in porta da 5, 10, 15,. L'articolo Totti-show con Toni. in telecronaca: alle Maldive è ‘amarcord’ Mondiali 2006 proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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