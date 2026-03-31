Durante una dichiarazione pubblica, un ex calciatore ha raccomandato di affidarsi a Gattuso, sottolineando la sua esperienza nelle partite decisive. Un altro ex attaccante azzurro ha commentato la partita contro la Bosnia, affermando che, sebbene la squadra avversaria sia forte, è il momento di rompere la serie negativa e qualificarsi per il Mondiale.

Luca Toni la magia delle notti Mondiali l’ha vissuta e ha alzato la coppa. Ora spera che gli azzurri interrompano il sortilegio di due mancate qualificazioni. Toni, che partita si aspetta? "Non facile perché tutta l’Italia l’aspetta da anni: dopo due Mondiali saltati, i tifosi azzurri la prossima estate vogliono vedere la loro squadra in America, Canada e Messico. Giocheremo contro una Bosnia tosta, che ha battuto il Galles e per vincere bisognerà. fare l’Italia". Come va gestita la pressione? "Quando indossi la maglia dell’Italia rappresenti una delle nazionali più importanti nel mondo ed è normale che ci sia pressione. L’importante è non farsi travolgere e pensare al campo". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Toni: "Fidatevi di Gattuso, sa cosa vuol dire giocarsi queste partite. Ai Mondiali del 2006 lui..."

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