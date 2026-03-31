Toni | Fidatevi di Gattuso sa cosa vuol dire giocarsi queste partite Ai Mondiali del 2006 lui
Durante una dichiarazione pubblica, un ex calciatore ha raccomandato di affidarsi a Gattuso, sottolineando la sua esperienza nelle partite decisive. Un altro ex attaccante azzurro ha commentato la partita contro la Bosnia, affermando che, sebbene la squadra avversaria sia forte, è il momento di rompere la serie negativa e qualificarsi per il Mondiale.
Luca Toni la magia delle notti Mondiali l’ha vissuta e ha alzato la coppa. Ora spera che gli azzurri interrompano il sortilegio di due mancate qualificazioni. Toni, che partita si aspetta? "Non facile perché tutta l’Italia l’aspetta da anni: dopo due Mondiali saltati, i tifosi azzurri la prossima estate vogliono vedere la loro squadra in America, Canada e Messico. Giocheremo contro una Bosnia tosta, che ha battuto il Galles e per vincere bisognerà. fare l’Italia". Come va gestita la pressione? "Quando indossi la maglia dell’Italia rappresenti una delle nazionali più importanti nel mondo ed è normale che ci sia pressione. L’importante è non farsi travolgere e pensare al campo". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Articoli correlati
Victoria Beckham ha brevettato il nome di suo figlio Brooklyn fino al dicembre del 2026: cosa vuol dire e perché lui non deve esserne affatto contentoIl rinnovo del brevetto è avvenuto nel 2016 e va avanti fino al dicembre del 2026.
Conferenza stampa Gattuso pre Italia Irlanda del Nord: «Domani la partita più importante della mia carriera, ma non paragonateci al 2006! Sono mesi che mi sento dire…»Bastoni Barcellona, la rivelazione di Cubarsi: messaggio per il difensore dell’Inter? Pedro Lazio, futuro in bilico? Dal confronto con la passata...
Tutto quello che riguarda
Discussioni sull' argomento Calafiori: Il Mondiale è alla nostra portata. Mou mi mise fuori rosa con un sms; La Reggiana a Bisoli: il tecnico è già in città, prenderà il posto di Rubinacci; Coppa del Mondo, a Oslo il biathlon riabbraccia Giacomel e Wierer.
"Il Newcastle piomba su #Buongiorno". Konur: "Il Napoli chiederà 50 milioni" Il calciatore, tornato ai suoi livelli nell'ultimo mese, ha riconquistato anche un posto nella Nazionale italiana di Gattuso e sono tornate a farsi sentire le sirene dalla Premier League, - facebook.com facebook