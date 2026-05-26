Totti si gode le Maldive con Toni e Fiore | il balletto social è già virale

Totti si trova alle Maldive insieme a Toni e Fiore, condividendo momenti di relax sui social. Durante il soggiorno, è stato pubblicato un video che mostra un balletto tra i tre, diventato rapidamente virale online. L'ex calciatore, ancora in attesa di chiarire il proprio futuro professionale, si gode il tempo libero in un contesto di vacanza. Nessuna altra informazione sul suo eventuale coinvolgimento in progetti futuri è stata resa nota.

In attesa di definire il proprio futuro professionale, che potrebbe presto vederlo protagonista di un atteso rientro nei quadri dirigenziali della Roma, Francesco Totti si sta godendo alcuni giorni di relax alle Maldive in compagnia di due vecchi amici ed ex compagni di Nazionale, Stefano Fiore e Luca Toni. Come riportato nella ricostruzione del portale specializzato TuttoASRoma.it, il viaggio è nato su invito dell’ex centravanti di Palermo, Fiorentina e Bayern Monaco, il quale ha voluto radunare il leggendario numero dieci giallorosso e l’ex centrocampista della Lazio per celebrare in grande stile il proprio compleanno sulle spiagge dell’atollo indiano. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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