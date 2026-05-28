toto giunta tra nomi chiave e alleanze

A tre giorni dal voto che ha portato alla vittoria di Mirko Boschetti come nuovo sindaco, l’attenzione si concentra sulla composizione della sua giunta. Le trattative tra i candidati e i possibili alleati sono ancora in corso, mentre i nomi dei futuri assessori non sono stati ancora ufficializzati. La formazione del nuovo esecutivo resta al centro delle discussioni politiche in vista dell’insediamento.

A tre giorni dalle elezioni che hanno visto Mirko Boschetti diventare il nuovo sindaco di Cervia, gli occhi sono puntati sulla sua squadra. C’è da aspettarsi qualche conferma rispetto alla giunta precedente, ma anche volti nuovi. Alcuni nomi sembrano essere già sicuri. Almeno, guardando i numeri. Il primo è quello di Gianni Grandu, che potrebbe essere nuovamente vicesindaco. La sua lista ’Per Cervia’ è l’unica della coalizione di centrosinistra, oltre al Pd, ad avere eletto un consigliere, ottenendo il 5,57%, vale a dire 635 voti. E per lui le preferenze sono state 198: un dato molto rilevante. Un altro nome giudicato papabile per il ruolo di vicesindaco è quello di Samuele De Luca, che nella scorsa legislatura ha ricoperto il ruolo di presidente del consiglio comunale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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