Inchiesta a Milano su escort e calciatori | decine di nomi tra le parole chiave

A Milano prosegue un'inchiesta che coinvolge escort e calciatori, con decine di nomi inseriti tra le “parole chiave”. Nessun atleta è stato indagato finora, e i cognomi sono stati utilizzati dagli investigatori per analizzare telefoni e ricostruire il presunto giro. L'indagine si concentra sull'identificazione di possibili collegamenti tra soggetti coinvolti e le conversazioni intercettate. La procura non ha ancora comunicato dettagli sui soggetti iscritti nel registro degli indagati.

Prosegue l’inchiesta della Procura di Milano su un presunto sistema di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione legato a escort e frequentazioni nella movida. Nell’ambito delle indagini, coordinate dal procuratore Marcello Viola, emergono anche numerosi cognomi di calciatori inseriti tra le “parole chiave” utilizzate per analizzare dispositivi elettronici sequestrati. Si tratta di una lista ampia, con oltre sessanta nomi, che include giocatori di diversi club di Serie A. È importante sottolineare che nessuno degli atleti risulta indagato: i loro nomi compaiono esclusivamente come elementi utili alle ricerche investigative. L’elenco è contenuto nel decreto di perquisizione e sequestro eseguito nei giorni scorsi, che ha portato anche a quattro arresti domiciliari.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Inchiesta a Milano su escort e calciatori: decine di nomi tra le “parole chiave” Notizie correlate Leggi anche: Escort, i nomi dei calciatori nelle carte dell’inchiesta sulle escort a Milano Ecco chi c'è nel giro di escort della movida a Milano. I nomi dei calciatori nell'elenco delle "parole chiave" analizzate dalla ProcuraDa Bastoni a Leao fino a Vlahovic e ancora Bellanova, Calafiori, Bisseck, Pinamonti, Ricci, Scamacca e molti altri. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Inchiesta escort di lusso a Milano: 4 arresti ai domiciliari; Milano, indagine su giro di escort con bonifici per 750mila euro. Tra i clienti 70 calciatori; Le foto rubate per ricattare Leonardo Maria Del Vecchio. Perquisizioni a Milano; Escort, champagne e segreti: alle serate milanesi anche calciatori di Milan, Inter e Juve. Escort a Milano, cosa rischiano? I calciatori, le ragazze e chi organizzava: i pericoli per i coinvoltiNell’inchiesta aperta a Milano su un presunto giro di escort, emergono oltre 60 cognomi inseriti tra le parole chiave nei decreti di perquisizione e sequestro dei ... ilmessaggero.it Inchiesta Milano, feste con escort e calciatori: spunta anche un pilota di Formula 1. Una ragazza: «Sono rimasta incinta»Inchiesta Milano, feste con escort e calciatori: spunta anche un pilota di Formula 1. Una ragazza: «Sono rimasta incinta» Emergono nuovi dettagli dall’inchiesta della Procura ... tuttojuve.com Il tribunale del Riesame di Bologna ha confermato le misure cautelari interdittive dalla professione, sospensione per dieci mesi, decise dal Gip di Ravenna per tre dottoresse indagate nell’ambito dell’inchiesta sui certificati anti-rimpatrio. - facebook.com facebook Da #Bastoni a #Leao, inchiesta escort: la lista che scuote la #SerieA x.com