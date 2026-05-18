Angela Merkel scuote l’Ue | Mediare tra Putin e Zelensky? Serve un leader in carica Il toto-nomi per il negoziato

L'Europa si trova di fronte alla necessità di un ruolo più attivo nel tentativo di mediazione tra Russia e Ucraina, secondo alcune dichiarazioni recenti. Un esponente di spicco ha affermato che per facilitare un possibile accordo tra le parti è indispensabile un leader in carica, senza entrare nel merito di nomi specifici. Mosca e Kiev condividono questa posizione, aprendo così uno spiraglio per possibili iniziative diplomatiche. La discussione si concentra ora sulla figura che potrebbe rappresentare un punto di incontro tra le parti.

Per mettere fine alla guerra tra Russia e Ucraina è scoccata l’ora dell’Europa. Su questo, per una volta, concordano ora sia Mosca che Kiev. Dopo aver azzerato gli aiuti all’Ucraina, poi tentato senza successo di mediare un accordo, gli Stati Uniti di Donald Trump hanno di fatto abbandonato il campo – distratti nell’immediato dalla crisi nel Golfo, preoccupati sul lungo termine dal confronto con la Cina. Russia e Ucraina nel frattempo continuano a colpirsi a vicenda, con danni, morti e feriti ormai da ambo le parti. Ma entrambi i Paesi danno al contempo segnali di voler tornare a negoziare, anche se da punti di partenza lontanissimi. Alla... 🔗 Leggi su Open.online

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