I nomi dei calciatori che circolano per l'inchiesta escort sono stati citati un po' a caso almeno per ora

Sono stati resi noti alcuni nomi di calciatori coinvolti nell'inchiesta escort condotta dalla Procura di Milano. Questi nomi sono stati pubblicati senza un ordine preciso e sembrano essere stati estratti dai dispositivi sequestrati ai gestori dell'agenzia. Finora, non ci sono conferme ufficiali sulle accuse o sui ruoli di ciascuno dei calciatori menzionati. La vicenda prosegue con ulteriori accertamenti da parte delle autorità.

Sono stati pubblicati alcuni nomi di calciatori che sarebbero stati citati durante le analisi della Procura di Milano sui dispositivi dei titolari dell'agenzia Ma.De. Luxury Concierge, ai domiciliari per un presunto giro di escort. Tuttavia, nessuno di loro è indagato e non si conosce nemmeno il motivo per cui sarebbero stati nominati dagli indagati o in che contesto.🔗 Leggi su Fanpage.it

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“Chi sono i calciatori di Serie A coinvolti”. Scandalo escort, fuori i nomi pesantissimiA Milano c’è un’inchiesta che, pagina dopo pagina, sembra aprire una porta su un dietro le quinte che nessuno vorrebbe vedere.

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Il Giornale fa qualcuno dei nomi rimasti impigliati nelle intercettazioni di Ronchi e Buttini, entrambi accusati di sfruttamento della prostituzione. - facebook.com facebook