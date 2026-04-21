Dopo il giuramento del 3 febbraio 2022, il presidente della Repubblica continuerà a ricoprire il suo incarico fino alla fine del secondo mandato. Attualmente, circolano diversi nomi come possibili successori, ma nessuno di questi ha ancora ottenuto l’approvazione ufficiale. I partiti sono chiamati a discutere sulle eventuali alternative, mentre il quadro politico si prepara alle prossime scadenze istituzionali.

Sergio Mattarella resterà al Quirinale fino alla scadenza naturale del secondo mandato, iniziato con il giuramento del 3 febbraio 2022. La partita per il successore si giocherà dunque nel 2029, ma da mesi il dibattito politico e mediatico si è già acceso. Il motivo è chiaro: le elezioni politiche del 2027 vengono ormai considerate il vero passaggio decisivo, quello che definirà gli equilibri parlamentari e quindi anche chi avrà il peso per orientare la scelta del prossimo Capo dello Stato. Negli ultimi dodici mesi, i retroscena dei principali quotidiani hanno insistito su questo punto: la prossima legislatura non determinerà solo il governo, ma anche il “kingmaker” del Quirinale.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Chi al posto di Mattarella? I nomi che circolano e quello che spaventa di più i partiti

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