Tra Firenze e Pistoia, le celle temporalesche si stanno spostando in direzione nord-est. Le aree tra il Pistoiese e le zone limitrofe sono interessate da piogge intense, con raffiche di vento e grandinate in alcune zone. Le autorità hanno diffuso allerte per la possibilità di grandine nelle zone più a rischio del Pistoiese, mentre i temporali continuano a muoversi verso altre parti della regione. Nessun danno o ferito è stato segnalato finora.

? Domande chiave Dove si stanno spostando esattamente le celle temporalesche ora?. Quali zone del Pistoiese rischiano la caduta di grandine?. Perché i tuoni stanno scuotendo così tanto l'area di Prato?. Quanti millimetri di pioggia sono già caduti nelle zone montane?.? In Breve Badia Tedalda e Sestino registrano rispettivamente 23mm e 20mm di pioggia.. Calenzano e Castiglion Fiorentino segnano accumuli di 18mm e 15mm.. Rischio grandine e fulmini per Porretta Terme, Castelluccio e Pracchia.. Instabilità causata dal cedimento dell'alta pressione con aria fredda in arrivo.. Due violenti temporali stanno colpendo la Toscana questo pomeriggio di giovedì 28 maggio 2026, con una cella temporalesca che sta avanzando verso Firenze e un’altra che sta interessando il Pistoiese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Toscana sotto i temporali: tra tuoni e grandine tra Firenze e Pistoia

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