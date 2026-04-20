Una vasta linea di temporali si sta muovendo attraverso la Toscana da nord a sud, causando piogge intense e grandinate nelle province di Livorno, Siena e Grosseto. Le condizioni meteorologiche hanno portato a sbalzi termici improvvisi e precipitazioni estese, con alcune aree colpite più duramente rispetto ad altre. La situazione resta monitorata, mentre le autorità invitano alla cautela per i possibili disagi e danni provocati dai temporali.

Una linea di temporali organizzati sta attraversando la Toscana da nord a sud, colpendo duramente le province di Livorno, Siena e Grosseto con piogge intense e grandine. L’instabilità meteorologica, esplosa nelle prime ore di questo lunedì 20 aprile 2026, ha provocato un repentino abbassamento delle temperature dopo i valori quasi estivi registrati nei giorni precedenti. Il fenomeno si è manifestato con una rapidità tale da trasformare il clima della regione in pochi minuti. Dopo un inizio di giornata che sembrava promettere stabilità, l’arrivo di celle temporalesche con riflettività molto elevata ha modificato drasticamente il quadro meteo....🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Toscana sotto i temporali: grandine e sbalzi termici improvvisi

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