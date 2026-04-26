Ilenia Panzolini a che punto sono le indagini sulla donna di Montefiascone trovata morta ad Amsterdam
Le autorità olandesi hanno dato il nulla osta per il rilascio del corpo di Ilenia Panzolini, la donna di 45 anni di Montefiascone trovata morta nel suo appartamento ad Amsterdam. Le indagini sulla sua morte sono ancora in corso e non sono stati comunicati ulteriori dettagli al momento. La salma sarà rimpatriata nei prossimi giorni.
Nulla osta delle autorità olandesi al rilascio del corpo di Ilenia Panzolini, la 45enne di Montefiascone trovata morta nel suo appartamento ad Amsterdam. Resta in stato di arresto per omicidio, invece, il marito: il 46enne Antonio Lupoli, detenuto nel carcere di Justitieel Complex Zeist da cui.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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