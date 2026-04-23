Detenuto di 16 anni trovato morto in un carcere minorile inglese La fidanzata | Il corpo era ridotto a brandelli

Il giovane è stato trovato in gravi condizioni nella sua cella ed è deceduto poco dopo l'arrivo in ospedale. Soffriva di problemi cardiaci, ma la sua fidanzata ha detto che il corpo "era ridotto a brandelli". Qualcuno, dunque, potrebbe averlo picchiato a morte.🔗 Leggi su Fanpage.it

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