Un uomo di 32 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Torre Annunziata con l’accusa di aver rubato 160 prese di corrente da un negozio di ferramenta. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri, quando gli agenti sono intervenuti e hanno scoperto il furto. Il soggetto è stato fermato e portato in caserma.

Ruba prese di corrente dal ferramenta. Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 32enne per furto aggravato. Gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti presso un esercizio commerciale di Torre Annunziata. Pertanto, gli agenti hanno controllato il giovane, trovandolo in possesso di 160 prese di corrente e 4 interruttori universali, asportati poco prima dall’attività commerciale. A quel punto sono scattate le manette mentre la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Torre Annunziata, ruba 160 prese di corrente in un negozio: scoperto e arrestato

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