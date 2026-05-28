Entra in un negozio e ruba 160 prese di corrente | l'assurdo bottino di un ladro a Torre Annunziata

Notizia in breve

Un uomo di 32 anni è stato arrestato a Torre Annunziata dopo aver rubato 160 prese di corrente in un negozio. La Polizia di Stato ha fermato il sospetto poco dopo il furto. L’indagine ha confermato il furto avvenuto all’interno dell’esercizio commerciale, e l’uomo è stato condotto in commissariato. La refurtiva, che comprendeva prese di corrente, è stata recuperata.