Entra in un negozio e ruba 160 prese di corrente | l'assurdo bottino di un ladro a Torre Annunziata
Un uomo di 32 anni è stato arrestato a Torre Annunziata dopo aver rubato 160 prese di corrente in un negozio. La Polizia di Stato ha fermato il sospetto poco dopo il furto. L’indagine ha confermato il furto avvenuto all’interno dell’esercizio commerciale, e l’uomo è stato condotto in commissariato. La refurtiva, che comprendeva prese di corrente, è stata recuperata.
Nella cittadina all'ombra del Vesuvio la Polizia di Stato ha arrestato per furto un uomo di 32 anni, che si era impossessato di 160 prese di corrente. 🔗 Leggi su Fanpage.it
[Multi-SUB] Her Ungrateful Son Destroyed Her Life—Now This Mother Is Back for Justice
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