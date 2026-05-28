Ruba 160 prese di corrente in un negozio arrestato 32enne a Torre Annunziata

Da napolitoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 32 anni è stato arrestato ieri pomeriggio dalla polizia a Torre Annunziata, in provincia di Napoli. È accusato di aver sottratto 160 prese di corrente da un negozio locale. L’intervento è avvenuto dopo una segnalazione, e l’arresto è stato eseguito sul posto. La merce rubata è stata recuperata e sarà restituita al proprietario.

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Un uomo di 32 anni è stato arrestato nel pomeriggio di ieri dalla polizia di stato a Torre Annunziata, in provincia di Napoli, con l'accusa di furto aggravato in un esercizio commerciale della città.Gli agenti del commissariato di Torre Annunziata erano impegnati nel normale servizio di controllo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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