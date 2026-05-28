Torre Annunziata non è finita Libera chiede corresponsabilità per battere il clientelismo

Da anteprima24.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Torre Annunziata, un gruppo ha chiesto maggiore responsabilità per contrastare il clientelismo. La richiesta arriva in un momento di tensione tra cittadini e istituzioni, con manifestazioni che coinvolgono anche associazioni locali. Nessuna persona è stata coinvolta pubblicamente, ma l’attenzione resta alta sulla gestione amministrativa. Le iniziative sono state promosse durante incontri pubblici, con interventi che invitano a un impegno collettivo contro pratiche di favoritismo e corruzione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Tempo di lettura: 2 minuti A Torre Annunziata, Libera non ha mai smesso di far sentire la sua voce. Dalla mattinata durante la quale assieme a Palazzo Fienga venivano giù anche le speranze dei torresi, Libera non ha mai fatto sentire soli i cittadini oplontini. Oggi il monito è chiaro, l’augurio è che si possa guardare avanti oltre le dimissioni dell’ex sindaco Corrado Cuccurullo, costruendo un tempo di corresponsabilità che non lasci spazio al ritorno delle logiche di clan e clientela.  Il documento del Presidio “Raffaele Pastore – Luigi Staiano” mette in luce come le dimissioni del primo cittadino e l’attesa dell’esito della commissione d’accesso aprano un anno di possibile commissariamento, fase storicamente a rischio di trasformismo e di riorganizzazione occulta dei poteri illegali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

torre annunziata non 232 finita libera chiede corresponsabilit224 per battere il clientelismo
© Anteprima24.it - Torre Annunziata non è finita. Libera chiede corresponsabilità per battere il clientelismo
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

Video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

Notizie e thread social correlati

Torre Annunziata, “Libri in Movimento”: lettura libera alla VillaA Torre Annunziata, un'iniziativa chiamata “Libri in Movimento” si svolge presso la Villa del Parnaso, dove è possibile prendere in prestito...

Torre Annunziata, gli studenti incontrano il mareA Torre Annunziata si svolge la quarta edizione della Giornata del Mare e della cultura marinara, con la partecipazione di oltre seicento studenti...

Temi più discussi: Torre Annunziata, indagati due consiglieri comunali del Pd: sequestrati 18mila euro per gettoni di presenza e rimborsi non dovuti; Torre Annunziata: dopo le accuse del procuratore, indagati due consiglieri del Pd per un caso di rimborsopoli; La città degli spaghetti stesi al sole: il declino di Torre Annunziata, capitale della pasta; Dire e Contraddire: Torre Annunziata vince il torneo di dialettica.

torre annunziata torre annunziata non èTorre Annunziata, sciolto il Consiglio comunale: il Prefetto nomina commissario Gianfranco TomaoNapoli— Ilprefetto di Napoli, Michele di Bari, ha formalizzato lo scioglimento del Consiglio comunale di Torre Annunziata e la nomina del commissario ... cronachedellacampania.it

Torre Annunziata, Cuccurullo conferma le dimissioni: il Comune va verso il commissariamentoNapoli – Corrado Cuccurullo non torna indietro. Le dimissioni da sindaco di Torre Annunziata, rassegnate lo scorso 5 maggio, sono diventate ufficialmente ... cronachedellacampania.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web