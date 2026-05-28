A Torre Annunziata, un gruppo ha chiesto maggiore responsabilità per contrastare il clientelismo. La richiesta arriva in un momento di tensione tra cittadini e istituzioni, con manifestazioni che coinvolgono anche associazioni locali. Nessuna persona è stata coinvolta pubblicamente, ma l’attenzione resta alta sulla gestione amministrativa. Le iniziative sono state promosse durante incontri pubblici, con interventi che invitano a un impegno collettivo contro pratiche di favoritismo e corruzione.

Tempo di lettura: 2 minuti A Torre Annunziata, Libera non ha mai smesso di far sentire la sua voce. Dalla mattinata durante la quale assieme a Palazzo Fienga venivano giù anche le speranze dei torresi, Libera non ha mai fatto sentire soli i cittadini oplontini. Oggi il monito è chiaro, l’augurio è che si possa guardare avanti oltre le dimissioni dell’ex sindaco Corrado Cuccurullo, costruendo un tempo di corresponsabilità che non lasci spazio al ritorno delle logiche di clan e clientela. Il documento del Presidio “Raffaele Pastore – Luigi Staiano” mette in luce come le dimissioni del primo cittadino e l’attesa dell’esito della commissione d’accesso aprano un anno di possibile commissariamento, fase storicamente a rischio di trasformismo e di riorganizzazione occulta dei poteri illegali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Torre Annunziata non è finita. Libera chiede corresponsabilità per battere il clientelismo

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