A Torre Annunziata si svolge la quarta edizione della Giornata del Mare e della cultura marinara, con la partecipazione di oltre seicento studenti che si incontrano a Largo Crocella. L’evento mira a sensibilizzare i giovani sulla tradizione marittima locale e coinvolgerli in attività legate al mare. La giornata prevede incontri, visite e iniziative dedicate alla scoperta del patrimonio marittimo della zona.

Tempo di lettura: 2 minuti Si attendono più di seicento studenti a Largo Crocella, a Torre Annunziata, per la quarta edizione della Giornata del Mare e della cultura marinara. Domani mattina i cancelli della banchina apriranno alle 9:30 per una mattinata dedicata alla conoscenza del mare, delle professioni legate alla costa e delle attività di tutela ambientale. L’iniziativa è promossa dalla Delegazione della Lega Navale di Torre Annunziata, dall’Ufficio Circondariale Marittimo e dall’assessorato alla Pubblica Istruzione, Cultura e Sport. L’edizione di quest’ anno ha il sapore di una prima volta, infatti, per il primo anno saranno presenti l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dell’Agenzia del Demanio promotori di laboratori interdisciplinari. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Torre Annunziata, gli studenti incontrano il mare

Il mare chiama i giovani: 600 studenti a Torre Annunziata per la Giornata della cultura marinaraIl “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico.

Non solo gli omicidi di Marano e Arzano: agguato fallito a Torre AnnunziataSpari in pieno centro e paura a Torre Annunziata, dove questa mattina nella centrale via Roma sono stati esplosi alcuni colpi di arma da fuoco contro...

Temi più discussi: Torre Annunziata, al via la selezione per l’amministratore della PrimaVera; Città Metropolitana, fondi per scuole e ambiente per 7,6 milioni; ?Città Metropolitana di Napoli, dal Consiglio fondi per scuole e ambiente per 7,6 milioni di euro; I ragazzi del liceo Marone maestri di eloquenza.

Torre Annunziata, Giornata del Mare: 600 studenti a Largo CrocellaSaranno circa 600 gli studenti attesi venerdì 10 aprile a Largo Crocella, a Torre Annunziata, per la quarta edizione della Giornata del Mare e della cultura ... napolivillage.com

Primavera della Cultura, al via due mesi di eventi tra Torre Annunziata, Boscoreale e TrecaseTorre Annunziata, 9 aprile 2026. Due mesi di incontri, interviste e spettacoli animeranno il territorio con la Primavera della Cultura, il calendario di 18 iniziative presentato questa mattina e in ... ilgazzettinovesuviano.com

#TorreAnnunziata - 600 studenti a Largo Crocella per la cultura marinara #Eventi #GiornataDelMare #Scuola #Ambiente #Campania #Giovani #NanoTV - facebook.com facebook