Torre Annunziata Libri in Movimento | lettura libera alla Villa

Da puntomagazine.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Torre Annunziata, un'iniziativa chiamata “Libri in Movimento” si svolge presso la Villa del Parnaso, dove è possibile prendere in prestito gratuitamente libri dagli spazi pubblici. L'iniziativa è promossa dall'associazione ABC, che organizza il servizio di prestito libero. La presenza di questa attività mira a favorire la lettura tra i cittadini, offrendo un accesso semplice e gratuito ai libri in un ambiente pubblico.

ABC promuove “Libri in Movimento” a Torre Annunziata: prestito gratuito di libri negli spazi pubblici di Villa del Parnaso. Promuovere la lettura come gesto quotidiano e condiviso, accessibile a tutti. È questo lo spirito di “Libri in Movimento”, l’iniziativa promossa dall’ Associazione Benessere Collettivo (ABC) con il patrocinio del Comune di Torre Annunziata, in programma giovedì 7 maggio e lunedì 11 maggio. A diffondere la notizia una comunicazione del Sindaco Cuccurullo Libri liberi negli spazi pubblici. Il progetto punta a portare i libri fuori dai luoghi tradizionali e dentro la vita di ogni giorno, attraverso il prestito libero e gratuito in spazi pubblici aperti alla comunità.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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© Puntomagazine.it - Torre Annunziata, “Libri in Movimento”: lettura libera alla Villa

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