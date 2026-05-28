Gli Antichi Feudi hanno battuto 2-0 i Pollino Traversagna nel Torneo delle Contrade di Pietrasanta, qualificandosi ai quarti di finale. La partita si è conclusa con reti di Ansini e Mariani. La formazione degli Antichi Feudi comprendeva anche Bazzichi, Russo, Giannini, Ventura (sostituito da Rosi), Pellegrinetti (subentrato a Rosi), Gorreri, Lorenzoni (entrato Baldi), Rosi (sostituito da Macrì) e Bascherini (dati).

ANTICHI FEUDI 2 POLLINO TRAVERSAGNA 0 ANTICHI FEUDI: Ansini, Mariani, Bazzichi, Russo, Giannini, Ventura (Milla), Pellegrinetti (Rosi), Gorreri, Lorenzoni (Baldi), Rosi (Macrì), Bascherini (Dati). All. Bardini. POLLINO TRAVERSAGNA: Bardi, Costa, Tedeschi, Chiti, Lari (Benedetti), Biasci, Baldacci S. (Matteucci), Baldacci M., Silvestri, Tosi Fr., Cipriani. All. Tessari. Marcatori: 10’ e 30’ st Bascherini. PIETRASANTA – Clamoroso al Torneo delle Contrade del Carnevale di Pietrasanta. Sì perché se da una parte la contrada degli Antichi Feudi (nella foto) festeggia la prima qualificazione ai quarti di finale, dall’altra si registra la prima eliminazione del Pollino Traversagna (5 volte campione) già nella fase a gironi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Torneo delle Contrade di Pietrasanta. Antichi Feudi vincono e accedono ai quarti

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Calcio: il torneo delle contrade di Pietrasanta. Strettoia e Africa. Un pari spettacolarestrettoia 2 africa macelli 2 STRETTOIA: Venè, Pardini, Sacchelli, Checchi (Quadrelli), Bascherini (Lorenzi), Moriconi, Donati, Torcigliani (Buselli), Di Martino, Viviani (Leonardi), Oprita (Messori). msn.com

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