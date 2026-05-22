Torneo delle Contrade di Pietrasanta Strettoia cala il poker e si qualifica ai quarti

Nel torneo delle Contrade di Pietrasanta, Strettoia ha ottenuto una vittoria per 4 a 1 contro Antichi Feudi e si è qualificata ai quarti di finale. La partita si è svolta con Strettoia che ha segnato quattro reti, mentre Antichi Feudi è riuscita a segnare un solo gol. La formazione di Strettoia ha schierato Venè, Pardini, Checchi (Torcigliani), Sacchelli e Bascherini G. Durante l'incontro, le squadre hanno dato vita a un match intenso e combattuto.

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