Torneo delle Contrade di Pietrasanta Strettoia cala il poker e si qualifica ai quarti

Da sport.quotidiano.net 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel torneo delle Contrade di Pietrasanta, Strettoia ha ottenuto una vittoria per 4 a 1 contro Antichi Feudi e si è qualificata ai quarti di finale. La partita si è svolta con Strettoia che ha segnato quattro reti, mentre Antichi Feudi è riuscita a segnare un solo gol. La formazione di Strettoia ha schierato Venè, Pardini, Checchi (Torcigliani), Sacchelli e Bascherini G. Durante l'incontro, le squadre hanno dato vita a un match intenso e combattuto.

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STRETTOIA 4 ANTICHI FEUDI 1 STRETTOIA: Venè, Pardini, Checchi (Torcigliani), Sacchelli, Bascherini G., Oprita, Di Martino, Donati, Moriconi, Imbrenda, Viviani (Leonardi). All. Poli. ANTICHI FEUDI: Ansini, Mariani, Bazzichi (Tartarini), Russo, Giannini, Pellegrinetti (Bresciani), Lorenzoni, Ventura (Dati), Gorrieri, Barracelli (Baldi), Bascherini I.. All. Bardini. Marcatori: 20’ pt Viviani; 5’ st Gorrieri, 30’ st Sacchelli, 35’ st Imbrenda, 43’ st Oprita. PIETRASANTA – Lo Strettoia si qualifica, con una giornata di anticipo, ai quarti di finale del Torneo delle Contrade di Carnevale di Pietrasanta. Decisivo il 4-1 inflitto agli Antichi Feudi. Partita che lo Strettoia approccia con il piglio giusto tanto da sbloccare con Viviani, bravo a finalizzare un assist di Moriconi a sua volta ben servito da Di Martino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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