Poti a Piedi tra musica e trekking L’iniziativa fa rivivere la montagna
L’iniziativa «Poti a Piedi» torna per la settima volta nel 2026. La manifestazione combina musica e trekking, coinvolgendo partecipanti in escursioni lungo i sentieri montani. L’evento si svolge in diverse località, con tappe che prevedono momenti musicali e camminate. Organizzatori e partecipanti si preparano per un’edizione che unisce natura e intrattenimento, senza specificare date o dettagli logistici.
Arezzo, 24 maggio 2026 – Ritorna «Poti a Piedi » l’iniziativa che nel 2026 arriva alla sua Settima Edizione. Appuntamento domenica 7 giugno con la camminata non competitiva aperta a tutti per riscoprire e far rivivere la splendida montagna di Poti. Un’esperienza per tutti, in cui ognuno può scegliere il proprio ritmo: passo libero in autonomia, oppure accompagnato da Guida Ambientale Escursionistica abilitata. Il programma prevede il ritrovo al Parco di Villa Sever i ad Arezzo alle ore 8, partenza alle 9:30. Il percorso di 8 km (solo andata) e 16 km (andata e ritorno a piedi), prevede un dislivello di circa 800 m. Per il rientro, navetta disponibile da Poti al Parco Villa Severi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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