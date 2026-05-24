Poti a Piedi tra musica e trekking L’iniziativa fa rivivere la montagna

Notizia in breve

L’iniziativa «Poti a Piedi» torna per la settima volta nel 2026. La manifestazione combina musica e trekking, coinvolgendo partecipanti in escursioni lungo i sentieri montani. L’evento si svolge in diverse località, con tappe che prevedono momenti musicali e camminate. Organizzatori e partecipanti si preparano per un’edizione che unisce natura e intrattenimento, senza specificare date o dettagli logistici.