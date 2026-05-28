Torna la Notturna Città di Guardiagrele | podismo protagonista il 30 maggio
Il 30 maggio si svolgerà la Notturna Città di Guardiagrele, una corsa podistica organizzata dalla Progetto Running con il patrocinio comunale. La manifestazione, intitolata anche al Memorial Rolando Scioli, prevede un percorso notturno nel centro della città. La corsa coinvolgerà partecipanti di diverse età e livelli, con partenza e arrivo nel cuore di Guardiagrele. La manifestazione torna dopo una pausa, con l’obiettivo di promuovere l’attività fisica e la socialità.
Torna la Notturna Città di Guardiagrele - Memorial Rolando Scioli, la manifestazione podistica organizzata dalla Progetto Running di Franco Giurastante con il patrocinio del Comune. L’appuntamento è fissato per sabato 30 maggio nel cuore del centro storico.L’evento vivrà il suo centro operativo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
XI Notturna Città di Guardiagrele 2026 | Si torna a correre il 30 maggio
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