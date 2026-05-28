Torna la Notturna Città di Guardiagrele | podismo protagonista il 30 maggio

Notizia in breve

Il 30 maggio si svolgerà la Notturna Città di Guardiagrele, una corsa podistica organizzata dalla Progetto Running con il patrocinio comunale. La manifestazione, intitolata anche al Memorial Rolando Scioli, prevede un percorso notturno nel centro della città. La corsa coinvolgerà partecipanti di diverse età e livelli, con partenza e arrivo nel cuore di Guardiagrele. La manifestazione torna dopo una pausa, con l’obiettivo di promuovere l’attività fisica e la socialità.