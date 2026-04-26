Seano si prepara alla festa | il podismo torna protagonista il 1° maggio

Seano si appresta a tornare in scena con la 32ª Festa del Podista, in programma il 1° maggio. La manifestazione, giunta alla sua trentaduesima edizione, si è recentemente presentata con un evento che ha sottolineato la sua lunga storia e l'impegno costante degli organizzatori. La giornata sarà dedicata alle corse e alle attività legate al mondo del podismo, attirando appassionati e partecipanti da diverse zone.

Seano, 26 aprile 2026 – La 32ª Festa del Podista di Seano entra nel vivo con una presentazione che ha confermato, ancora una volta, il valore di una manifestazione costruita negli anni con passione e continuità. La serata conviviale organizzata dalla Podistica Pratese ha offerto un’anteprima concreta dello spirito che accompagnerà la gara: accoglienza curata, attenzione ai dettagli e una partecipazione sentita. Quella del primo maggio non è una semplice corsa, ma una ricorrenza radicata nel territorio. https:www.lanazione.itpratosportverso-la-festa-del-podista-di-seano-k7hhjrfj Nata 32 anni fa a Tavola di Prato per iniziativa di Raffaele Moccia, la manifestazione ha saputo evolversi senza perdere identità.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Seano si prepara alla festa: il podismo torna protagonista il 1° maggio Notizie correlate Vallesaccarda si prepara alla festa: domani il Carnevale 2026L’evento promosso dall’Associazione Iris richiama famiglie e cittadini per una giornata di giochi, animazione e convivialità Grande attesa a... Verso il Calendimaggio. Assisi si prepara alla festa. Le tappe di avvicinamentoGrandi manovre in corso per il Calendimaggio, con le Parti impegnate nei preparativi e l’ente che sovrintende la festa che sta predisponendo gli...