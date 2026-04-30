Perugia riparte il servizio di mobilità notturna | da maggio torna Gimo
Da maggio a Perugia riparte il servizio di mobilità notturna "GI.MO". Lo scopo è collegare il centro cittadino con le principali aree periferiche del capoluogo permettendo, così, a quanti vogliono spostarsi di poter usufruire di un servizio comodo e sicuro."GI.MO" favorisce una mobilità più.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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