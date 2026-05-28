Torna la Notte dei Serpenti | conduce per la prima volta Elettra Lamborghini

La Notte dei Serpenti torna a Pescara, con Elettra Lamborghini che conduce per la prima volta l’evento. La precedente edizione del 2025 aveva attirato oltre 30.000 persone. La manifestazione si svolge nel centro cittadino e prevede spettacoli, musica e momenti di intrattenimento. La presenza dell’artista è annunciata come uno dei momenti principali della serata. La manifestazione si svolge in un’area delimitata e sotto stretta sorveglianza delle forze dell’ordine.

credito: Cristina Nashed PESCARA – Dopo il successo dell’edizione 2025 – con oltre 30.000 persone presenti allo Stadio del Mare di Pescara, e l’ottimo risultato in termini d’ascolto per la messa in onda in prima serata su Rai2 – cresce l’attesa per la 4ª edizione la Notte dei Serpenti, il concertone ideato e diretto dal Maestro ENRICO MELOZZI per celebrare la cultura e la tradizione musicale abruzzese che si terrà tra due mesi, sabato 25 luglio, allo Stadio del Mare di Pescara. Per la prima volta conduce ELETTRA LAMBORGHINI. L’amatissima cantante, performer, attrice e conduttrice vanta numeri da record: oltre 2,5 miliardi di stream totali con la sua musica, 15 dischi di platino, mezzo miliardo di visualizzazioni dei suoi video e oltre 10 milioni di follower sui social (Instagram e TikTok). 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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La Notte dei Serpenti: Zurle (by Enrico Melozzi)

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