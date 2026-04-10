Lavori Metrobus cambia la viabilità in via Soriano Le disposizioni

Per permettere la prosecuzione dei lavori per la linea Bus Rapid Transit, il Comune di Perugia ha deciso di modificare temporaneamente la viabilità in via Pietro Soriano. La ditta incaricata ha richiesto queste variazioni per poter continuare i lavori senza interruzioni. Le nuove disposizioni saranno in vigore per un certo periodo e riguardano principalmente la circolazione e il parcheggio nella zona.

Per consentire la prosecuzione dei lavori per la realizzazione della linea Bus Rapid Transit il Comune di Perugia, su richiesta della ditta esecutrice, ha disposto alcune modifiche alla circolazione in via Pietro Soriano.Con ordinanza n.595 del 9 aprile 2026 sono stati adottati provvedimenti. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Metrobus, avanzano i lavori per completare il tracciato: cambia la viabilità sulla Pievaiola, nuovo limite di velocità per le autol Comune di Perugia ha emanato una ordinanza dirigenziale che prevede importanti modifiche temporanee relative però ad un orario notturno Prosegue il... Leggi anche: Interventi stradali nel cuore del centro storico, cambia la viabilità: le disposizioni Temi più discussi: Lavori Metrobus, cambia la viabilità in via Soriano. Le disposizioni; Nuova fase di lavori per il Metrobus: come cambia il traffico (fino al 31 maggio) in via Strozzacapponi; Cantiere Metrobus, come cambia la viabilità a Strozzacapponi; Metrobus, avanzano i lavori. Nuova fase di lavori per il Metrobus: come cambia il traffico (fino al 31 maggio) in via StrozzacapponiNuova fase per i lavori del Metrobus in via Strozzacapponi. Il Comune ha adottato l'ordinanza n.345 del 27 febbraio 2026 che prevede vari provvedimenti inerenti alla circolazione. Ecco come cambia la ... corrieredellumbria.it Lavori del Metrobus, scatta il senso unico alternatoIl provvedimento sarà in vigore da martedì a sabato, dalle 21 alle 7, nel tratto compreso tra la rotatoria Fratelli Menicucci e Strada delle Fratte ... corrieredellumbria.it : ` Si informano i cittadini che, per consentire la prosecuzione dei lavori del Metrobus, sono previste variazioni alla circolazione i - facebook.com facebook