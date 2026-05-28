Torna la carta | nasce Nilsson la rivista che sfida il digitale

È stata pubblicata una nuova rivista cartacea chiamata Nilsson, che si propone di competere con il digitale. La rivista si concentra sul tema del gioco e presenta un primo numero dedicato a questo argomento. Gli artisti hanno collaborato alla creazione del numero, contribuendo con lavori visivi e contenuti legati al gioco. La pubblicazione si presenta come un'alternativa al mondo digitale, puntando sulla forma cartacea.

? Punti chiave Come può un giornalino cartaceo competere con l'attrazione degli schermi?. Chi sono gli artisti che hanno creato il primo numero dedicato al gioco?. Cosa nasconde la ricetta del tonno finto tra le pagine della rivista?. Perché la casa editrice Iperborea ha scelto proprio l'estate per il lancio?.? In Breve Collana Miniborei di Iperborea propone contenuti curati da illustratori e scrittori professionisti.. Primo numero dedicato al gioco con contributi di Kalina Muhova e Marta Sironi.. Narrazioni di Bernard Friot e strisce di Dr.Pira arricchiscono il numero estivo.. Lancio trimestrale pensato per accompagnare le famiglie durante il periodo delle vacanze. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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