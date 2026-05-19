Domani sarà disponibile in tutte le librerie il nuovo numero di Nilsson, la rivista dedicata ai bambini tra i 6 e gli 11 anni pubblicata da Iperborea. La pubblicazione propone storie, reportage e idee pensate per i più giovani, con un tono che combina grazia e ironia. La rivista si propone di narrare la vita attraverso contenuti adatti a bambini curiosi, offrendo spazi dedicati alla loro immaginazione e alle loro domande.

Forza bimbi si parte! Esce domani in ogni libreria “Nilsson” nuovo libro-rivista di Iperborea per bambine e bambini dai 6 agli 11 anni. Quattro numeri all’anno, ognuno sarà dedicato a un tema, il primo s’intitola “Per gioco” e offre testi, illustrazioni e contributi divertenti. Cristina Gerosa, editor Iperborea, racconta: "Quand’ero piccola mia madre mi leggeva le fiabe italiane di Calvino. La mia passione per i libri è iniziata così.". Perché creare oggi una rivista per l’infanzia? "L’Italia ha avuto una tradizione di riviste per bambini, fra cui il Corriere dei Piccoli, che poi sono scomparse. Abbiamo notato che all’estero, invece, stanno... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nasce Nilsson, rivista dell’infanzia. Idee e reportage per bimbi curiosi: "Narriamo la vita, con grazia e ironia"

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