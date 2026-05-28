Torna la Borsa Mirabilia | 500 operatori per turismo e agroalimentare Unesco
Dal 16 al 17 giugno 2026, il quartiere fieristico di Udine Esposizioni ospiterà la XIV edizione della Borsa Mirabilia, dedicata al turismo culturale e alle produzioni agroalimentari di qualità. L’evento vedrà la partecipazione di circa 500 operatori provenienti da settori culturali e agroalimentari riconosciuti dall’Unesco. La manifestazione rappresenta un momento di riferimento nel settore e si inserisce nel progetto Mirabilia, volto a promuovere il turismo culturale internazionale.
Udine torna al centro del turismo culturale internazionale. Il 16 e 17 giugno 2026 il quartiere fieristico di Udine Esposizioni ospiterà la XIV edizione della Borsa del turismo culturale e delle produzioni agroalimentari di qualità, evento centrale del progetto Mirabilia. L'appuntamento —. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Conferenza stampa - XIV Borsa del Turismo Culturale e delle produzioni agroalimentari
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