Torna la Borsa Mirabilia | 500 operatori per turismo e agroalimentare Unesco

Notizia in breve

Dal 16 al 17 giugno 2026, il quartiere fieristico di Udine Esposizioni ospiterà la XIV edizione della Borsa Mirabilia, dedicata al turismo culturale e alle produzioni agroalimentari di qualità. L’evento vedrà la partecipazione di circa 500 operatori provenienti da settori culturali e agroalimentari riconosciuti dall’Unesco. La manifestazione rappresenta un momento di riferimento nel settore e si inserisce nel progetto Mirabilia, volto a promuovere il turismo culturale internazionale.