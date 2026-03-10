Nel 2025, il turismo nella Marca Treviso ha registrato un aumento del 17% nelle Colline del Prosecco Unesco. L’incremento riguarda principalmente l’ospitalità extralberghiera, che ha visto una crescita significativa rispetto all’anno precedente. La regione si conferma come meta sempre più apprezzata per i visitatori che scelgono di scoprire questa zona riconosciuta dall’Unesco.

Il 2025 ha segnato una svolta strutturale per il turismo nella Marca Treviso, dove l’ospitalità extralberghiera ha registrato un incremento del 17% nelle Colline del Prosecco Unesco. Con oltre un milione di presenze nel settore non alberghiero e una crescita complessiva della destinazione pari al 3,7%, la sfida ora è trasformare i numeri in esperienze durevoli attraverso una governance unitaria. Giulia Casagrande, alla guida della Fondazione DMO Marca Treviso, ha illustrato come i dati confermino che il modello tradizionale sta cedendo spazio a forme di accoglienza più flessibili e diffuse sul territorio. La presenza straniera rappresenta ormai la metà dei visitatori totali, indicando che il richiamo del paesaggio culturale veneto supera i confini nazionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Turismo 2025: +17% nelle Colline Unesco, il boom

Articoli correlati

Ascolti TV | Mercoledì 17 Dicembre 2025. Un Professore vince col 21.3%, il concerto di Sal Da Vinci al 17%. Boom Scotti (28.3%)Rai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità...

Leggi anche: Turismo, il Viminale: “Nel 2025 boom di visitatori in Italia”

Foreigners Visit West Bengal | Business | Sarthak Ahuja

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Colline Unesco

Temi più discussi: L’extra alberghiero nell’offerta turistica di destinazione: nel 2025 +17% nelle colline Unesco; Cammino del Prosecco: itinerari nella Via del Prosecco e nelle Colline UNESCO; Marca trevigiana: volano arrivi e presenze, le Colline UNESCO segnano un +17%; Prosecco Cycling 2025, torna lo spettacolo tra le Colline UNESCO.

Cal Monda Pieve di Soligo: Prosecco DOCG e biodiversità sulle Colline UNESCOIl Cammino del Prosecco si sviluppa per 51 chilometri tra Conegliano e Valdobbiadene, attraversando le Colline del Prosecco riconosciute Patrimonio UNESCO. Un itinerario tra vigneti terrazzati, abbazi ... veraclasse.it

Prosecco, cammini e borghi secolari nelle Colline dei recordPiù di mezzo milione di visitatori nella terra baciata dall’Unesco della Docg di Conegliano e Valdobbiadene, che quest’anno festeggia con due grandi eventi: la Città del Vino e il Giro d’Italia ... quotidiano.net

Valdobbiadene | Torna Valdobus, il servizio on demand per vivere le Colline Unesco in modo sostenibile (fino a mezzanotte) - facebook.com facebook