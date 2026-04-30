Agroalimentare foggiano ambasciatore del turismo | in arrivo buyer dalla Germania

Dal 3 al 6 maggio, in provincia di Foggia, si terrà un evento dedicato all’internazionalizzazione del settore agroalimentare. Una delegazione di buyer e operatori professionali provenienti dalla Germania visiterà la zona, nell’ambito di un’iniziativa promossa dalla Camera di Commercio locale. L’obiettivo è favorire incontri e scambi commerciali tra aziende italiane e clienti stranieri, rafforzando la presenza del settore sul mercato internazionale.

Nell’ambito della strategia di internazionalizzazione promossa dalla Camera di Commercio di Foggia, prende il via l’iniziativa di incoming che, dal 3 al 6 maggio, accoglierà in provincia una delegazione selezionata di buyer e operatori professionali provenienti dalla Germania. Conclusa la fase di.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Leggi anche: A Bergamo in arrivo 1.500 tifosi del Bayern, dalla Germania e anche dall’Alto Adige Turismo: 15 buyer internazionali sbarcano per rilanciare il territorio? Cosa sapere 15 buyer internazionali arrivano in Città Metropolitana per il progetto Fam Trip fino al 25 aprile.