Agroalimentare foggiano ambasciatore del turismo | in arrivo buyer dalla Germania

Da foggiatoday.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 3 al 6 maggio, in provincia di Foggia, si terrà un evento dedicato all’internazionalizzazione del settore agroalimentare. Una delegazione di buyer e operatori professionali provenienti dalla Germania visiterà la zona, nell’ambito di un’iniziativa promossa dalla Camera di Commercio locale. L’obiettivo è favorire incontri e scambi commerciali tra aziende italiane e clienti stranieri, rafforzando la presenza del settore sul mercato internazionale.

Nell’ambito della strategia di internazionalizzazione promossa dalla Camera di Commercio di Foggia, prende il via l’iniziativa di incoming che, dal 3 al 6 maggio, accoglierà in provincia una delegazione selezionata di buyer e operatori professionali provenienti dalla Germania. Conclusa la fase di.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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